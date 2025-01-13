В Самаре Крещенские морозы в 2025 году отменяются

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Зима приближается к экватору, а погода за окном совсем мартовская. Крещенские морозы в 2025 году отменяются: синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии на этой неделе.

Нейросеть Яндекса предупреждает: шесть из семи дней будут снежными и дождливыми. Минимальная температура воздуха составит -8 °C — в ночь с четверга, 16 января, на пятницу, 17 января.

13, 15, 16 и 17 января ожидается снег различной интенсивности, а в субботу и воскресенье осадки приобретут смешанный характер: к снегу добавится дождь.

Сервис Gismeteo прогнозирует снег с дождем еще раньше. По данным синоптиков, осадки такого типа выпадут во вторник, среду и четверг. А затем образовавшуюся на дорогах гололедицу припорошит снег. В ночь на Крещение ожидается всего -5 °C.

Самыми «мокрыми» днями станут понедельник, пятница и воскресенье.

Синоптики rp5 представили самый пессимистичный прогноз: тут и дождь, и туман, и температурные качели. Самой холодной станет ночь с четверга на пятницу — аж до -13 °C, кажется, самарцы уже от такого отвыкли. Днем в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье специалисты rp5 ожидают плюсовых температур. 17 и 19 января в регионе ожидается замерзающий туман.

Замерзающий туман — это скопление переохлажденных капель воды, диаметр которых составляет менее 0,05 мм, взвешенных в воздухе при небольших отрицательных температурах. Эти капли замерзают при соприкосновении с любой поверхностью на открытом воздухе и могут оседать в виде замерзающей мороси, пишет 63.ру.