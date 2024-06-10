В Самаре ищут подрядчика, который расчистит озера старицы Дубовый Ерик в Волгаре

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Работы будут идти в два этапа и завершатся в 2025 году.

Самарский минлесхоз ищет подрядчика для расчистки озер старицы Дубовый Ерик, расположенных в границах жилого района Волгарь в Самаре. Начальная цена контракта – 134,4 млн рублей. Эта сумма заложена сразу на два этапа выполнения работ, которые завершат осенью 2025 года.

Первый этап нужно выполнить до 30 ноября 2024 года. Второй этап расчистки продлится с 10 января по 30 сентября 2025 года, пишет СитиТраффик.

Торги пройдут 2 июля.

Как сообщалось ранее, проект расчистки озер был разработан в 2023 году.