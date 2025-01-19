В Самаре до конца дня 19 января будет действовать режим «черного неба»

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В Самаре объявлена опасность неблагоприятных метеорологических явлений. Особый режим, который называют «черное небо», будет действовать до позднего вечера воскресенья, 19 января.

— До 22:00 19 января в Самаре ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ 1 степени опасности. Предупреждение передано на ООО «СКС», — сообщили в Приволжском УГМС.

Режимом «черного неба» называют дни, когда синоптики прогнозируют наступление штиля и отсутствие осадков. При такой погоде в воздухе начинают накапливаться загрязняющие вещества (которые в другой ситуации разносит ветер или прибивает к земле дождь и снег). НМУ тесно связывают с выбросами промпредприятий и предполагаемым плохим качеством атмосферного воздуха. Во время НМУ у некоторых людей отмечаются такие симптомы, как першение в горле, раздражение глаз, слабость, головная боль, пишет 63.ру.