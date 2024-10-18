В России с сентября 2025 года запретят три вида ПЭТ-упаковки

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Правительство РФ с 1 сентября 2025 г. ввело запрет на использование трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковка). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Производство и использование этих видов упаковки решили запретить в связи с тем, что отходы от использования такой продукции не подлежат обработке и утилизации либо затруднительны.

Запрет коснулся бутылок из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого. Также под запрет попали упаковка из полиэтилентерефталата с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида (за исключением термоусадочной этикетки) и многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.

В сентябре Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что с 2025 г. использование вторсырья при изготовлении определенных товаров станет обязательным. Применять вторичные ресурсы станет необходимо в производстве цемента, почвогрунтов, кирпичей, покрытий из резиновой крошки и отдельных видов технических изделий из резины, гранул и брикетов из дерева, древесно-стружечных плит, коробок из гофрокартона, мешков и сумок из полиэтилена, преформ, бутылей, бутылок и флаконов из ПЭТ, за исключением производства потребительской упаковки для пищевой продукции.

Кроме того, кабмин определил перечень видов работ и услуг, которые выполняются с обязательным использованием вторичного сырья. Это относится к дорожному строительству, где минимальная доля вторсырья от общего количества используемого должна будет составлять 5%. Аналогичный показатель установлен для работ по ликвидации и консервации горных выработок, пишут Ведомости.