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В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода

12 мая 2021 13:17
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В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и выше».

При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

  • - соблюдайте запрет на посещение лесов;
  • - не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);
  • - не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
  • - не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;
  • - не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
  • - недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
  • - водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

Теги: В центре внимания жара оранжевый уровень опасности погодные аномалии

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