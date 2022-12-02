Я нашел ошибку
Главные новости:
Провели мероприятие по профилактике кибермошенничества.
Полицейские и общественники Сызрани встретились с работниками машиностроительного завода
Это и всевозможные гирлянды, и консоли, и отдельные фигуры, и объемно-пространственные композиции.
Свыше 2,5 километров гирлянд: в Самаре продолжается монтаж световых конструкций и элементов к Новому году
На улице Ново-Садовой готовятся к открытию движения по одной полосе.
Метрострой: в стартовом котловане на улице Галактионовской началось подготовительное бетонирование
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийского штаба по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.
Виктор Кудряшов: планы по реализации инфраструктурных проектов будут выполнены
На совещании были обсуждены вопросы, касающиеся продления действия данного федерального проекта после 2024 года.
В Нижнем Новгороде прошло совещание по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»
В текущих условиях нацпроект помогает в наращивании выпуска продукции, импортозамещении, освоении рынков дружественных стран.
Минэкономразвития предлагает сделать нацпроект по производительности труда доступным для большего числа предприятий
Банк полностью берёт на себя техническую сторону вопроса: клиенты получают всю необходимую инфраструктуру для обмена по СПФС на платформе Сбера.
Сбер стал Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений
Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю с кратковременным отключением воды
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.15
0.27
EUR 63.83
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Юридический ликбез» в СОУНБ: эксперты и участники обсудят «Актуальные вопросы наследования»
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Нижнем Новгороде прошло совещание по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги»

2 декабря 2022 16:21
93
На совещании были обсуждены вопросы, касающиеся продления действия данного федерального проекта после 2024 года.

1 декабря 2022 года в Нижнем Новгороде заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги».

В совещании приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, руководители департаментов профильных министерств РФ, представители органов исполнительной власти регионов России – участников федерального проекта.

На совещании были рассмотрены текущие результаты реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», обсуждены вопросы, касающиеся продления действия данного федерального проекта после 2024 года в составе нового объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов, а также создания единого информационного ресурса о питьевых источниках водоснабжения.

Открывая совещание, Виктория Абрамченко отметила, что «у 60 миллионов человек здоровье зависит от того, насколько благополучна будет река Волга. Эта территория подвергается высокой антропогенной нагрузке: 45% промышленного потенциала РФ – это бассейн Волги, 50% агропромышленного потенциала страны – это бассейн Волги. Именно поэтому сегодня мы обсуждаем предварительные итоги реализации в 2022 году федерального проекта «Оздоровление Волги».

Игорь Комаров отметил, что «состояние водных ресурсов – вопрос стратегической важности, который влияет на экономику любой страны и ее безопасность. Учитывая, что большинство регионов Приволжского федерального округа расположены вдоль акватории реки Волги, в числе приоритетных для нас находится оздоровление этой главной водной артерии страны».

Самарская область также принимает участие в реализации региональной составляющего федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». «Самарская область успешно выполняет взятые на себя обязательства в рамках этой программы. По итогам прошлого года Самарская и Нижегородская области показали в ней лучшие результаты. Зафиксировано значительное снижение по сбросу вредных веществ до контрольных значений, которые были определены в нацпроектах», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках обсуждения исполнения федерального проекта. Так, для достижения ключевых показателей проекта «Оздоровление Волги» на территории Самарского региона запланировано построить или реконструировать 28 объектов водоотведения в 10 городских округах (Самара, Тольятти, Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Нефтегорск, Кинель, Похвистнево, Новокуйбышевск и Сызрань) и в 4 муниципальных районах Самарской области (Елховский, Приволжский, Нефтегорский, Безенчукский). Пять объектов уже введены в эксплуатацию. Это очистные сооружения в г. Сызрань, г. Жигулевск, г. Октябрьск и станция УФ-обеззараживания на ГОКС в г. Самара (1-й этап ГОКСа), которые позволили снизить объем стоков на 52,42 млн. куб. м. в год.

В 2023 году планируется к реализации еще 7 объектов водоотведения: в м.р. Елховский, г.о. Самара, г.о. Жигулевск, с. Приволжье (м.р. Приволжский), п.г.т. Безенчук (м.р. Безенчукский) и 2 объектов в г. Нефтегорск. Ввод в реализацию этих объектов позволит дополнительно снизить отводимые стоки в Волгу в общем объеме 250, 67 млн куб. м ежегодно. Частично объекты будут введены в эксплуатацию уже в следующем году, часть начнут работать в 2024 году.

Существенный вклад в оздоровление Волги вносят общественные и волонтерские организации Самарской области. Общественная палата Самарской области на протяжении 5 лет реализует проект «Живая Волга», в рамках которого проходит освобождение акватории Волги и ее притоков от браконьерских сетей, а также ежегодно выпускается молодь стерляди. «Десять лет во взаимодействии с органами власти Самарской области и профильным министерством представители региональной Общественной палаты планомерно реализуют проект «Неси добро», в рамках которого экологические активисты собирают и утилизируют выброшенный на береговую линию мусор. В этом году было очищено 42 км прибрежной линии, в прошлом году эта цифра составила 50 км, причем в границах национального парка «Самарская лука», – отметил куратор проекта, заместитель председателя ОПСО, член ОПРФ Павел Покровский.

В рамках прошедшего совещания о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в Нижнем Новгороде Игорь Комаров обратил внимание участников на то, что за период реализации федерального проекта проделана большая работа, но есть отдельные недостатки, требующие решения на федеральном и региональном уровне.

«Для комплексного решения задачи необходимо принятие решений по снижению антропогенной нагрузки на Волгу и ее притоки. В настоящее время уже ведется работа по формированию единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Действительно этот вопрос крайне актуальный и требует скорейшего решения. При этом есть свои особенности водных бассейнов и территорий. Важно при унификации механизмов сохранить индивидуальный подход к решению вопросов оздоровления Волги и развития приволжских регионов, в том числе с учетом количества проживающих граждан, их роли в промышленности и сельском хозяйстве», – подчеркнул Игорь Комаров. Данные вопросы, в том числе через призму развития туризма, неоднократно рассматривались на окружных советах с участием глав регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и экспертов.

Полпред отметил, что аппарат полномочного представителя ведет активную работу в рамках деятельности рабочей группы Госсовета, которой формируется комплексная программа «Великий Волжский путь», в том числе инициировано рассмотрение ряда вопросов и в целом подхода к определению Волги в качестве единой геостратегической территории.

Игорь Комаров акцентировал внимание участников, что «очищение воды одной из крупнейших рек и ее притоков в совокупности с улучшением экологической ситуации даст мультипликативный эффект и, конечно, положительно скажется на развитии потенциала регионов».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
2 декабря 2022  11:22
В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки
210
В этот день дан старт декады приемов «Единой России», приуроченной к этой дате. В течение 10 дней в в Самарской области пройдут приемы граждан.
1 декабря 2022  15:49
В день рождения «Единой России» Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
661
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
339
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
4034
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
513
Весь список