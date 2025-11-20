В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели

144

В Центральной России, вероятно, не будет привычных россиянам зимних холодов в начале декабря. Об этом 20 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По отношению к норме теплая погода сохранится до конца этой недели и даже в начале следующей. То есть ночью — небольшие отрицательные значения температуры, днем — небольшие положительные», — заявил Вильфанд в беседе Lenta.ru.

Синоптик обратил внимание, что 18 ноября в Москве была отмечена экстремально теплая погода. Ее показатели побили значение 1940 года. Рекорды также были побиты в Рязанской области, на Волге, в Саранске и Чебоксарах.

Вильфанд напомнил, что погода изменчива и в столице за последние 30 лет снежный покров формировался в разное время, то есть нет причин для беспокойства, пишут "Известия".