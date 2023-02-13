В Елховке построены очистные канализационные сооружения

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В Елховке в рамках программы оздоровления Волги нацпроекта «Экология» построены очистные канализационные сооружения.



Работы велись с 2021 года и подошли к своему завершению. Сейчас проводятся мероприятия по запуску объекта в промышленную эксплуатацию, которая позволит обеспечивать нормативную очистку загрязненных сточных вод в объеме 0,383 млн. куб. м ежегодно.



Комплекс для очистки сточных вод предусматривает их механическую и глубокую биологическую очистку в аэротенках, глубокую очистку посредством осветлительных фильтров, обеззараживание методом ультрафиолетового облучения. Очищенные сточные воды попадают в реку Кондурча.



В 2023 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» продолжается реализация еще 8 объектов. Идет реконструкция канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске, Сызрани, Нефтегорске, в селе Солнечная Поляна (г.о. Жигулевск) и в поселках Лебедь и Усть-Кинельский (г.о. Кинель), реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод в Самаре, строятся сети дождевой канализации в Нефтегорске. Также в 2023 году запланированы работы еще на двух объектах водоотведения в селе Приволжье и поселке Безенчук, ввод которых намечен в 2024 году, сообщает пресс-служба минэнерго и ЖКХ СО.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области