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В двух лесничествах Самарской области успешно завершена обработка лесов от опасного вредителя

26 июня 2025 13:55
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В двух лесничествах Самарской области успешно завершена обработка лесов от опасного вредителя

В Ново-Буянском и Ставропольском лесничествах Самарской области завершены масштабные работы по борьбе с пилильщиком-ткачом звёздчатым. Специалисты обработали 3,8 тысячи гектаров леса наземным и авиационным способами, после чего ограничения на посещение этих территорий были полностью сняты.

Контрольные проверки, проведённые Минприроды Самарской области совместно с профильными ведомствами – департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу и специалистами Рослесозащиты, подтвердили эффективность обработки на уровне 94,7–96,2%.

«Мы оценивали результат по гибели гусениц и сохранности хвои. Показатели свидетельствуют о качественно проведённой работе», — отметила Татьяна Черныховская, главный консультант управления защиты лесов министерства природных ресурсов региона.

Осенью специалисты проведут дополнительные исследования, чтобы оценить состояние очагов вредителя и спрогнозировать его дальнейшее распространение. Это позволит при необходимости оперативно принять дополнительные меры защиты.

Мероприятия проводились в соответствии с задачами федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Благодаря последовательной работе за последние три года площадь очагов вредителей в самарских лесах сократилась более чем в 7 раз по сравнению с 2022 годом. В 2024 году в регионе полностью ликвидировали очаги непарного шелкопряда в четырёх лесничествах.

Фото – Минприроды Самарской области

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