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В декабре россиян ожидает аномально теплая погода

29 ноября 2024 09:28
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В декабре россиян ожидает аномально теплая погода

Во всех российских регионах в декабре ожидается погода теплее нормы. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что во всех регионах будет наблюдаться температура выше нормы. По его словам, аномальное тепло будет в европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и в Дальневосточном федеральном округе.

Вильфанд добавил, что в большинстве регионов европейской части страны выпадет нормальное количество осадков. А вот на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях и в северной половине Якутии снега может не хватать.

Зато много осадков в декабре ожидается в Архангельской области, Коми и Мурманской области, северной половине Уральского федерального округа, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке.

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