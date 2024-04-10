В Бузулукский бор пришло половодье

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Наибольший уровень подъёма воды отмечается на реке Самара. 9 апреля на ближайшем гидрологическом посту достигнута отметка абсолютного максимума за историю наблюдений - 895 см, что на 115 см выше критического уровня, сообщается на сайте нацпарка. Ранее абсолютный максимум - 860 см - наблюдался 18 апреля 2011. За прошедшие сутки уровень повысился на 72 см.



Из-за разлива реки Самара сегодня затоплена территория национального парка на площади не менее 11 тысяч гектаров, из берегов вышли десятки пойменных озёр, в зоне затопления оказалось не менее 6 обустроенных мест отдыха. Ущерб будет возможно оценить после отхода воды.