Я нашел ошибку
Главные новости:
С 2024 года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании.
В Рособрнадзоре посчитали, что пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно 
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра
Сотрудники противопожарный службы в подробностях рассказали ребятам о поступлении в высшие учебные заведения МЧС России.
Тольяттинские школьники и их родители посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть
Подписаны два соглашения в интересах развития станкоинструментальной отрасли.
Вячеслав Федорищев: "Объединив усилия науки, производства и государства, мы сможем создать мощный кластер станкостроения"
На месте уже работает Росгвардия и полиция. 
В Краснодаре жители  перекрыли улицу: они сидят без света уже сутки
Самая проблемная ситуация сложилась в Тольятти – процент готовности составил 51,5%. При этом средняя готовность — 72,3%.
Вячеслав Федорищев принял решение ужесточить наказание УК за срыв подготовки к отопительному сезону
39-летняя женщина-пассажир с телесными повреждениями госпитализирована.
В Кировском районе Самары Lada Priora врезалась в металлическую опору, пострадала пассажирка автомобиля
Самарская область окажет поддержку регионам, которые не смогли отправить свои делегации на Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга».
По инициативе Вячеслава Федорищева грантовый фонд на Всероссийском молодежном форуме Движения Первых «iВолга» увеличат на 10 млн.рублей
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра

20 июля 2024 16:51
151
Будьте внимательны и осторожны!

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа 20.07.2024 местами по Самарской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, с сохранением ночью и днем 21.07.2024». 

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +28, +30°С.
19 июля 2024, 18:16
 20 июля в Самарской области местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +31°С
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +28, +30°С. Экология
448
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +28, +30°С.
16 июля 2024, 19:24
17 июля в Самарской области без осадков, до +30°С
В Самаре ночью +16, +18° С, днем +28, +30°С. Экология
584
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
16 июля 2024, 15:49
С 17 по 19 июля в Самарской области сохранится жара +30, +31 С
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.   Экология
531

В центре внимания
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
206
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
268
Сегодня на
20 июля 2024  12:09
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Зенита"
295
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
20 июля 2024  11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
290
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
20 июля 2024  11:49
В Самаре продлено ограничение движения транспорта в районе пересечения улиц Вилоновской и Буянова
206
Весь список