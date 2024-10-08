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По информации «Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, с сохранением вечером 08.10.2024 и ночью 09.10.2024».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».