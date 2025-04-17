В 2025 году начинается второй этап расчистки р. Сызранка в Самарской области.

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В прошлом году завершился первый этап по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которому специалисты расчистили почти 2 км русла площадью более 40 гектаров. Реку почистили от донных отложений и убрали лишнюю растительность. В расчистке использовали земснаряд, который перекачивал ил по пульпопроводу на расстояние полтора километров. Намытый донный грунт разместили в специальные карты-емкости, расположенные на глубине 12 метров. Ямы с грунтом законсервировали и закрыли почвенно-растительным слоем. Теперь предстоит очистить еще 33 гектаров реки. Работы в рамках нового федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» начнутся уже в этом году. В настоящее время уже заключен контракт на проведение работ.



Местные жители уже сейчас видят качественные изменения. По их словам, до расчистки воды не было видно из-за бесконечных зарослей. Сейчас же можно заметить лебедей и уток, увеличилось количество рыбы. Для восстановления биобаланса в прошлом году в Сызранку выпустили 193 тыс. штук мальков сазана и 107 тыс. штук стерляди.

«В этом году продолжаем восстанавливать водный объект. В результате улучшаются его санитарно-экологические показатели, функционирования водно-гребной базы. Работы по расчистке начнем в середине июня после нерестового периода», – прокомментировал руководитель департамента природопользования минприроды Самарской области Максим Шаго.

В акватории Сызранки находится водно-гребная база местной спортшколы. Промежуточный этап оздоровления реки уже успели оценить спортсмены, которые проводят тренировки на этом участке Сызранки. Территория уникальна тем, что позволяет устраивать дистанцию в 2 км на «тихой» воде в любую погоду. Подобных дистанций в Самарской области нет.

«Ситуация намного улучшилась, занятия по академической гребле стали качественнее. Если раньше нам приходилось углубляться в акваторию, то сейчас начинаем тренировки прямо с пирса», – рассказала директор спортшколы Лариса Шлепп.

После полного завершения мероприятий на реке вновь можно будет проводить Всероссийские соревнования по гребле. По итогам первого этапа улучшились экологические условия проживания для более чем 160 тысяч жителей города. По результатам второго этапа условия улучшатся еще для 56 тысяч человек.

Фото – Минприроды Самарской области