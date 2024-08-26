В 10 российских регионах сохранится аномальная жара

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В 10 регионах России установилась очень жаркая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Аномальная жара ожидается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областях. Температура преодолеет отметку в 30 градусов, а в ближайшие дни может достичь 33-34 градусов. В Астраханской и Ленинградской областях, а также в Калмыкии ожидается до 35 градусов", – сообщил Вильфанд.

Жителям Краснодарского края предстоит пережить 38-градусную жару, крымчанам – 33-35 градусов.

Из-за чрезвычайно высокой температуры воздуха в Центральном и Южном федеральных округах отмечается пятый класс пожароопасности, пишет Смотрим.