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Тольяттиазот — лауреат премии Экоравновесие

21 марта 2024 15:22
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ТОАЗ получил награду проекта «Экоравновесие» за вклад в защиту окружающей среды Самарской области.

ТОАЗ получил награду проекта «Экоравновесие» за вклад в защиту окружающей среды Самарской области. Премия организована медиахолдингом «Комсомольская правда» при поддержке Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Промышленные предприятия, общественные организации и экологические фонды награждают за сохранение природы, воспитание экологического сознания молодежи и чистоту окружающей среды с 2021 года.

«Тольяттиазот» — постоянный участник движения. В этом году предприятие признано лауреатом и награждено дипломом за весомый вклад в развитие корпоративного волонтерства и защиту окружающей среды Самарской области, всемерную поддержку значимых экологических проектов и инициатив на благо региона.

В 2023 году ТОАЗ инвестировал более 352 млн рублей в комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и поддержание необходимого уровня промышленной и экологической безопасности, а также на повышение экологической грамотности населения г.о. Тольятти. По инициативе ТОАЗа восстанавливаются лесопарковые зоны и восполняются биоресурсы Волги. Сотрудники компании принимают участие в очистке природоохранных зон и на собственном примере демонстрируют экологическую ответственность.

Самым активным эковолонтерам ТОАЗа — старшему мастеру КИПиА цеха подготовки аммиака к транспортировке Илье Сиволобову и химику отдела технического контроля Светлане Новиковой — в рамках премии были вручены благодарственные письма.

Андрей Кургин, главный инженер АО «ТОАЗ»:

Признание «Тольяттиазота» за вклад в экологию региона в очередной раз подтверждает статус предприятия как ответственного природопользователя. Забота о регионе присутствия является ключевым вектором деятельности компании, направленной на строгое соблюдение действующего природоохранного законодательства и развитие производства с учетом экологической составляющей. На предприятии активно пропагандируется волонтерство, которое поддерживается сотрудниками, сообщает пресс-служба АО «ТОАЗ».

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»

 

 

 

 

 

 

Теги: Тольятти

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