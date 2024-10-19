Сотрудники облМЧС приняли участие в акции «Сохраним лес»

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В Ставропольском районе в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» состоялась посадка деревьев и кустарников, в которой приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области.

30 сотрудников чрезвычайного ведомства, вооружившись лопатами, высаживали саженцы сосен в 52 квартале Федоровского участкового лесничества Ставропольского лесничества.

В акции, вместе с сотрудниками МЧС, принимали участие представители различных учреждений и организаций.

Участок леса пополнился более чем 1000 молодых деревьев.

Подросшие сосны будут круглогодично оздоравливать воздух и благотворно влиять на экологическую обстановку.