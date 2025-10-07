Сохранение памятников природы обсудили в Самарской области

185

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний. Праздник учрежден в целях привлечения внимания к проблеме сохранения среды обитания и направлен на повышение осведомленности общества о значении бережного отношения к окружающей среде, охране природных богатств и создания условий для сохранения уникальных мест.

Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области совместно с администрацией Красноярского района был организован пресс-тур на памятник природы «Царев курган» по вопросам сохранения охраняемых природных территорий регионального значения и биоразнообразия Самарской области. В мероприятии приняли участие СМИ, представители минприроды региона и научного сообщества, учащиеся Самарского политеха.

Самарская область — регион развитой экономики, промышленности, сельского хозяйства и туризма. К сожалению, неизбежным побочным эффектом такого развития является высокая антропогенная нагрузка на биоразнообразие и природные экосистемы — на экологический каркас региона. Конечно, много задач в сохранении лесов и улучшения состояния рек и озер решается в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Однако основной способ сохранения природных экосистем и защиты уязвимых видов — образование особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Кроме ООПТ федерального значения – нацпарков «Самарская Лука» и «Бузулукский бор», Жигулевский заповедник – в регионе есть сеть памятников природы регионального значения, которые находятся в ведении минприроды Самарской области. Всего их 211, а по площади они как четыре Жигулевских заповедника. О них поговорили подробнее.

Благодаря региональному закону «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» сформирована система учёта и управления ООПТ региона.

«Мы одни из первых в России, кто в 2015 году завершил работы по оформлению всех ООПТ в соответствии с действующим законодательством: сведения о них внесены в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального значения, и в Единый государственный реестр недвижимости как о зонах с особыми условиями использования территорий. Статус ООПТ важен для того, чтобы памятники природы были защищены от застройки, распашки и так далее», – прокомментировал и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды минприроды Самарской области Андрей Ардаков.

Правительством Самарской области утверждены Положения 211 памятников природы регионального значения, площадь которых составляет более 95 тысяч гектаров. До 2030 года их площадь планируется увеличить до 100 тысяч гектаров – сейчас активно ведется работа по перспективным памятникам природы.

«Многие памятники – довольно обширные объекты, около 10% Самарских региональных ООПТ имеют площадь более тысячи гектаров. Например, Красносамарский сосняк – 13 тысяч гектаров, Урочище Мулин дол – 5 тысяч, Раменская лесная дача – 5 тысяч», – рассказал учёный, природоохранный биолог Алексей Паженков.

Памятники природы распределены по всей области и охватывают все природное разнообразие от сухих степей на юге до фрагментов таежной растительности на севере области. Наиболее значимыми территориями являются обширные степные памятники природы: «Урочище Мулин дол», «Грызлы – опустыненная степь», «Костинские лога». Сосново-широколиственные леса, болота и элементы таежной растительности сохраняются тринадцатью памятниками природы Сызранского района, которые в перспективе можно объединить в один большой природный парк для сохранения этих территорий. Лесостепь Высокого Заволжья представлена памятниками природы Камышлинского района: Ульяновско-Байтуганское междуречье, Телегасская степь и другие. Водно-болотные комплексы долины Волги: «Васильевские острова» и «Устье р.Чапаевка» – это ключевые орнитологические территории международного значения. Все памятники природы – места обитания редких видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу. Одна из основных задач ООПТ – сохранение этих мест обитания. И Самарская область – один из немногих регионов, где разработана и утверждена стратегия сохранения биоразнообразия.

«Это документ стратегического планирования, при разработке которого учитывались актуальные вызовы и угрозы биологическому биоразнообразию на глобальном, национальном и региональном уровнях, опыт регионов России», – добавил Ардаков.

Всего план действий включает в себя 52 мероприятия, которые реализуются с привлечением научного сообщества региона: выездные обследования ООПТ экологическим надзором, ведение Красной книги региона, реинтродукция краснокнижных видов растений, которые исчезли или находятся на грани исчезновения, ведутся биотехнические мероприятия, чтобы помочь хищным птицам гнездиться и восстановить их популяции, и другие мероприятия. Так, например, в этом году самарские биологи высадят 5 видов краснокнижных растений на территории памятников природы: по 10 экземпляров клематиса цельнолистного и можжевельника казацкого, а также по 20 экземпляров ириса сибирского, лука косого, ясенца кавказского. А также построят 118 искусственных гнездовий для редких хищников, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Экосистемы региона нуждаются в защите по нескольким причинам: это и смена климата, и хозяйственная деятельность человека, и развитие рекреаций.

«В 2008 году, например, на Подвальских террасах было посещение порядка 100 человек за сезон. Сейчас только за один выходной день памятник природы посещают несколько сотен туристов. На Рачейских скалах порядка тысячи посетителей за выходной, и поток продолжает расти. Казалось бы, поехал на природу, а как будто оказался на Ленинградке в Самаре. Такую рекреационную нагрузку они попросту не выдерживают, что приводит к деградации ООПТ. С 2024 года, в том числе по заказу минприроды региона, мы организовали дежурство на самых посещаемых территориях, чтобы следить за соблюдением режима охраны, пресекать нарушения и объяснять посетителям правила посещения», – добавил Паженков.

По мнению ученого, помочь в сохранении памятников природы могут и туристические операторы, которые в силах регулировать турпотоки и оптимизировать маршруты на основании проведенных измерений рекреационных ёмкостей ООПТ. Это поможет поддерживать текущее состояние природных экосистем. Но при этом на восстановление численности самых редких животных уйдут десятилетия.

«Сокольи горы, утёс Сокол – это топонимы, которые напоминают нам о местах обитания Сокола-сапсана, которые сегодня заняты туристами. Та же ситуация и с филинами, которым для гнездования нужны обрывы и скальники. Но если они изменили свой стереотип гнездования и могут обустраиваться в лесу под корягами, то в случае с Соколом-сапсаном такого пока не происходит», – рассказывает Алексей Паженков.

В этом году по госпрограмме региона «Охрана окружающей среды Самарской области» будет построено 3 гнездовых платформы для степного орла, по 5 гнездовых ниш для филина и сокола-сапсана, 20 ящиков для совки-сплюшки, 15 ящиков для длиннохвостой неясыти, 10 ящиков для летучих мышей, 60 гнездовых ящиков для пустельги и кобчика. Природоохранные биологи знают гнездовые участки птиц и ведут мониторинг за ними. Искусственные гнездовья, действительно, помогают хищникам увеличивать свою численность. За последние 10 лет такая работа привела к увеличению численности хищных птиц почти на 20%.

Что касается сохранения мест обитания животных, то минприроды региона и ученые сходятся во мнении, что кроме комплекса охранных мер и обследований необходимо создание дирекции ООПТ.

«Давайте сравним ситуацию на примере Эрмитажа. Такое величайшее культурное наследие сохранилось до наших времен, потому что в музее есть целая система управления, охраны. Если бы разрешалось трогать все картины, пользоваться мебелью, то никакого Эрмитажа уже не было бы через год. Думаю, аналогия здесь понятна», – заключил Паженков.

В настоящее время в минприроды региона разрабатывается проект создания дирекции ООПТ, а также возможные варианты посещения памятников природы туристами без ущерба для экосистем. Наша общая задача – сохранить природу.

Напоминаем, что территории памятников природы регионального значения запрещено посещать на транспорте, в том числе мотоциклах и квадроциклах, в их границах нельзя устраивать палаточные лагеря, разводить костры, срывать растения, проводить распашку земель и, конечно, оставлять мусор. Вся информация об охраняемых видах и запретах указана на информационных стендах и аншлагах при входе на территорию.