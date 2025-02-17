Синоптики обещают аномально тёплый апрель в Самарской области

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Метеорологи Яндекс Погоды рассказали, какой будет весна в России. Обещают, что апрель удивит жителей Самарской области необычно высокими температурами.

— В наступающем сезоне продолжится глубокий перенос разогретых атлантических воздушных масс. Значительное превышение климатической нормы — более 1℃ — коснётся как Европейской территории России, так и Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, — сообщили синоптики.

— В Южном, Сибирском и частично Приволжском федеральных округах особо тёплым окажется апрель, например, в Волгограде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Омске, Уфе, Казани, Самаре, — обещают метеорологи.

Среди мегаполисов России самые сильные сезонные температурные аномалии ожидаются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре — от 1,5℃ до 1,8℃.

Из-за более тёплой весны вегетационный период в целом и цветение в частности начнутся у растений раньше обычного, предупредили специалисты.

Также метеорологи Яндекс Погоды рассчитали, когда автолюбителям разных городов следует готовиться к смене шин. Раньше всех переобуть автомобиль смогут жители Краснодара — уже в середине марта. Ближе к концу марта вопрос будет актуален для Ростова-на-Дону, на рубеже марта и апреля — для Волгограда и Воронежа, в начале апреля — для Самары, пишет 63.ру.