Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за дождей и гроз

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В Приамурье объявлено штормовое предупреждение на 17–18 августа из-за прогнозируемых ливней и гроз. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пишут "Известия".

«Днем 17 августа, 18 августа местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами. При грозах шквалистое усиление ветра [со скоростью] 13–18 м/с (17 августа — преимущественно северные районы, 18 августа — и на юге области)», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 августа, в городе Тында и Тындинском округе Приамурья ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. По данным МЧС, обильные осадки 5 и 6 августа привели к резкому подъему уровня воды в реке Тында. Также произошел разлив ручья Шахтаум.

Фото: ТАСС/МЧС России/"Известия"