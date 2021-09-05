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Сентябрь в Самарской области обещают обычный

5 сентября 2021 11:53
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Сентябрь в Самарской области обещают обычный

Первый месяц осени может не удивить жителей Самарской области погодными аномалиями. Такой предварительный прогноз на сентябрь сделали представители Приволжского УГМС и Гидрометцентра России.

— Днем столбики термометров будут показывать от +11,9 до +14,5 градуса. Такие цифры чуть выше, но всё же находятся в пределах средних многолетних значений, — пояснили самарские синоптики.

Также специалисты рассказали, сколько осадков может выпасть в сентябре. По предварительным оценкам, в регионе выпадет примерно 45 миллиметров осадков. При этом дождливыми можно будет назвать только семь дней в течение месяца. 

— С приближением фронтальных разделов с запада к границам нашей области местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы, — уточнила представитель Приволжского УГМС Елена Чегодаева.

Последний месяц лета жители Самарской области запомнят как аномально жаркий. Синоптики предупреждали, что в конце августа средняя температура воздуха будет выше нормы на 7 градусов. Их прогнозы оправдались: 20 августа в регионе зафиксировали сразу 12 погодных рекордов. Из-за аномальной жары во втором и третьем месяцах лета Волга прогрелась выше средних температур и начала цвести раньше и сильнее обычного, пишет 63.ru.

Теги: прогноз погоды Синоптики

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