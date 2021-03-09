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Самарцы оказались одними из самых вовлечённых в экоповестку россиян

9 марта 2021 09:49
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Самарцы оказались одними из самых вовлечённых в экоповестку россиян

Партия «Зеленая Альтернатива» представила ТОП - 10 городов, жители которых в 2020 году чаще остальных россиян ратовали за сохранение окружающей среды.

Самара попала на десятое место в рейтинге российских городов, жители которых были наиболее увлечены идеями сохранения природы в 2020 году. Тройка лидеров экологического хит-парада выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Для определения показателей популярности зеленых идей составители рейтинга собрали и изучили миллионы информационных сообщений в СМИ и социальных сетях.

«Мы собрали более 270 тысяч информационных сообщений экологической тематики, которые появлялись в лентах ведущих изданий и агрегаторов новостей в 2020 году. Прочитали все комментарии. Кроме того, для получения релевантного результата были проанализированы публичные ленты пользователей социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и Фейсбук за 2020 год. Это несколько миллионов постов и комментариев», — рассказал о методологии проведенного исследования Председатель партии «Зелёная Альтернатива» Руслан Хвостов.

Пользователей сегментировали по географическому принципу. На обработку полученной информации потребовалось без малого два месяца. После отсеивания нерелевантного материала, полученные данные систематизировали в сводной таблице, где отражены города России, с наиболее активными в сохранении окружающей среды жителями.

«В комментариях политологов и материалах публикаций интернет-изданий часто можно встретить мнение, что экологическая повестка простым людям не интересна. Наше исследование наглядно доказывает, что это совершенно не так. Возможно, с точки зрения внимания масс-медиа, такого рода события менее значимы, чем ролики, например, небезызвестного «берлинского пациента», но, если обратить внимание на реакцию простых граждан, очевидно, катастрофа в Норильске или гибель морских животных на Камчатке, вызывают не меньший общественный резонанс. Поэтому те, кто утверждает, что россиянам экология неинтересна, либо совершенно не разбираются в предмете, либо нагло врут. Для жителей России «зелёная» повестка находится в пятёрке самых резонансных вопросов и волнует каждого второго жителя нашей страны», — прокомментировал представленные результаты Хвостов.

Исследователи отдельно акцентируют внимание на том, что поставили перед собой цель изучить ту активную часть россиян, кто следит за «зелёной» повесткой. В Топ-10 городов проживают 46% увлеченных экологической тематикой горожан. 

Говоря о результатах исследования, Руслан Хвостов ссылается и на опрос 2020 года, проведенный ВЦИОМ, который показал, что забота об окружающей среде воспринимается гражданами, как одна из главных задач государства. Об этом говорят 48% респондентов. Согласно опубликованным данным, местная экологическая повестка формируется преимущественно на основе социальных сетей, поэтому эксперты партии «Зелёная Альтернатива» ставили задачей произвести именно оценку уровня вовлеченности в решение экологических проблем, существующих на территории страны, а также выяснить, насколько «зелёная» проблематика актуальна для горожан.

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