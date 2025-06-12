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Самарскую область отругали за наносимый Волге вред

12 июня 2025 11:01
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Самарскую область отругали за наносимый Волге вред

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по поручению Правительства РФ проверяет работу очистных сооружений, которые были построены или реконструированы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», пишет 63.ру.

«Всего было построено (реконструировано) 132 очистных сооружения. В ходе проверок Росприроднадзор выявил 1471 нарушение обязательных требований в области охраны окружающей среды. Цель проверок — оценка достижения нормативных показателей сбрасываемых сточных вод», — рассказали в ведомстве.

Это общие цифры по России. А вот регионы — чемпионы по нарушениям:

  • в Ярославской области — 173 нарушения (при проверке ГП ЯО «Северный Водоканал» на 11 объектах);
  • в Самарской области — 54 нарушения (при проверке ООО «СамРЭК-Эксплуатация»);
  • в Чувашской Республике — 50 нарушений (при проверке ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии);
  • в Республике Марий Эл — 45 нарушений.

В федеральном ведомстве рассказали, что виновных привлекают к административной ответственности, выдают им предписания об устранении нарушений.

«Кроме того, за сброс сточных вод с превышением установленных нормативов в каждом случае проводится работа по исчислению размера вреда, причиненного окружающей среде», — говорят в Росприроднадзоре.

В некоторых регионах отмечают положительную динамику: там сточные воды достигают нормативных показателей очистки. В частности, похвалили Москву и Татарстан. А вот Самарскую область, наоборот, отругали:

«В отдельных субъектах РФ нарушения не устраняются, а контролируемые лица бездействуют. К ним относятся Вологодская, Ярославская, Самарская и Нижегородская области», — сообщили представители Росприроднадзора.

Ранее даже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев косвенно признавал, что в регионе провалили федеральный проект «Оздоровление Волги».

«Самарская область за 6 лет не смогла выполнить взятых на себя обязательств. Затягивание сроков, недобросовестные подрядчики, недолжный контроль. В итоге из 18 объектов сделали только 13. Включая 5, которые мы смогли в прошлом году „вытащить“. Ситуацию продолжаем исправлять. Дополнительно анализируем ситуацию с несанкционированными сбросами предприятиями, которые должны сами заниматься очисткой своих стоков», — рассказывал Федорищев 20 февраля.

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