Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс

14 октября 2025 14:18
Соблюдайте запрет на посещение лесов.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 15 по 21 октября местами по юго-западу Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Будьте внимательны и осторожны!

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитьо единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

14 октября 2025, 14:43
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
13 октября 2025, 22:32
Самарские юннаты едут на Всероссийский детский экологический форум в Челябинск
10 октября 2025, 17:29
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
