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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности.



В период с 7 по 11 января в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

В ночь на 7 января столбики термометров опустятся до -20...-25 градусов, а местами по области до - 32 градусов. В светлое время суток мороз сохранится на уровне -18...-23 градусов с северо-западным ветром до 12 м/с.



В ночь на 8 января также будет аномально холодно. Местами до -32, а днем ожидается -18...-23 градусов, северный ветер до 12 м/с.

Фото: пресс-служба правительства СО