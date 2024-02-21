С 22 по 26 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода

Я нашел ошибку
Главные новости:
Они выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту предложила новые меры поддержки участников СВО, волонтёров и производителей БПЛА
Сегодня днем в Самаре на все территории обслуживания вышли 329 снегоуборочных машин и 3 304 уборщика.
Активная расчистка снега продолжается во всех районах Самары
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
Самарцы могут принять участие в городском конкурсе «Самарская Маслёна»
Урок мужества для учащихся колледжей, студентов и старшеклассников провел Ветеран СВО, доброволец казачьего отряда «Ермак» Александр Гущев.
В Театре «Самарская площадь» прошел культурно-патриотический проект «От сердца к сердцу без брони»
Практика самарских участников конкурса стала победителем в номинации «Дети – детям».
Работа самарского регионального штаба ЮИД получила высшую оценку на конкурсе «Десятилетие детства»
В прошлом году в Самарской области выросло производство молока.
В облправительстве подвели итоги развития животноводства в 2023 году и обсудили планы на ближайшую перспективу
Патриотический фестиваль «Сильная Россия — это мы!» объединил более 11 тысяч зрителей.
В Самаре состоялся митинг-концерт, завершающий патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
«Т Плюс» познакомила гостей Международной выставки «Россия» с историей старейшей станции Поволжья – Самарской ГРЭС.
«Т Плюс» приняла участие в Дне энергетики на Международной выставке «Россия»
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.35
-0.06
EUR 99.56
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С 22 по 26 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода

21 февраля 2024 14:10
239
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 22 по 26 февраля местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, минимальная температура в ночные часы -25; -31С».

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

Правила первой помощи при переохлаждении и обморожении:

- как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение;

- снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и обувь;

- при обморожении пальцев рук и ног вначале разотрите их смоченной спиртом салфеткой, затем обмороженные участки тела можно опустить в едва теплую воду, лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20-30 минут до температуры тела (36-37 °С), после чего вновь произведите несильное растирание до появления чувствительности кожи;

- на обмороженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, пострадавшего тепло укутайте;

- обеспечьте неподвижность обмороженных участков тела, так как кровеносные сосуды в них становятся очень хрупкими и могут возникнуть кровоизлияния. С этой целью можно использовать кусок фанеры или плотного картона, которые прибинтовываются поверх повязки;

- для восполнения тепла в организме и улучшения его кровообращения дайте пострадавшему выпить горячий чай или молоко;

- в случае подозрения на переохлаждение немедленно вызовите скорую помощь.

Обратитесь за медицинской помощью если:

- отогревание сопровождается усиливающейся болью, пальцы остаются бледными и холодными - это признак глубокого отморожения

- обморожение возникло у ребенка или пожилого человека или если площадь участка обморожения больше площади ладони пострадавшего

- на обмороженных участках появились пузыри. Вскрывать пузыри самостоятельно категорически запрещается

- у пострадавшего появились следующие симптомы: сильная дрожь, замедленное дыхание, холодная бледная кожа, сильная усталость, сонливость, вялость, спутанность сознания или нарушение памяти и другие симптомы общего переохлаждения.

Чего делать нельзя при обморожении:

- растирать снегом обмороженные участки, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Кроме того растирание снегом не только не согревает пораженные участки, но и усиливает их охлаждение.

- резко согревать пострадавшего (обкладывание горячими грелками, горячий душ, погружение в горячую ванну, интенсивное растирание), так как возникающий в тканях перепад температур препятствует восстановлению кровотока, что может привести к омертвению обмороженных участков кожи.

- смазывать жиром или мазями обмороженные участки - это усугубляет охлаждение и травмирует кожу

- давать пострадавшему алкоголь и кофе. Эти напитки способствуют резкому расширению сосудов, что может привести к их разрыву, внутренним кровоизлияниям, нарушению работы сердца

- вскрывать самостоятельно пузыри на обмороженных участках

Профилактика обморожений:

- На мороз выходите в многослойной одежде: два свитера под пальто или куртку, двойные рукавицы, хлопчатобумажные, а сверху шерстяные носки – воздух между слоями одежды удерживает тепло. Обувь должна быть сухой и свободной.

- На морозе не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл остывает значительно быстрее тела человека.

- Ни в коем случае не смазывайте лицо кремом, особенно увлажняющим. Это сильно увеличивает риск обморожения. При слабых и средних морозах пользуйтесь жирной косметикой, при сильных морозах от косметики вообще лучше отказаться.

- Не отправляйтесь на улицу на голодный желудок, так как возможно, организму потребуется много энергии для борьбы с холодом.

- Не пейте спиртного – алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению, в то же время вызывая иллюзию «согревания организма».

- Не курите на морозе – курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким образом делает конечности более уязвимыми.

- Если чувствуете, что ноги или руки начинают замерзать, немедленно начинайте двигаться, позже делать это будет уже больно.

- Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть – это вызовет куда более значительные повреждения кожи.

Обращаем внимание граждан, что, на основании статистических данных, причиной возникновения пожаров в зимний пожароопасный период являются: неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, печного отопления.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -18, -20°С, днем -10, -12°С.
20 февраля 2024, 14:39
21 февраля в Самарской области местами изморозь, ночью до -25°С, днем  до -14°С
В Самаре ночью -18, -20°С, днем -10, -12°С. Экология
638
В Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.
19 февраля 2024, 21:59
20 февраля в Самарской области без осадков, до -10°С
В Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.   Экология
544
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами снежные заносы.
18 февраля 2024, 14:34
 19 февраля в Самарской области местами снег, метель, до  -9°С
В Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами снежные заносы. Экология
1069

В центре внимания
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей губернии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента РФ.
21 февраля 2024  15:57
 Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии
153
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
612
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
403
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
403
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1576
Весь список