Россиян предупредили о новом ледниковом периоде

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Специалист Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов заявил, что вследствие ослабления Гольфстрима может начаться ледниковый период, пишут "Известия".

«Ожидается, что изменение течений в Северной части Атлантического океана спровоцирует наступление ледникового периода в европейской части России», — уточнил в беседе с Ura.ru Алексей Карнаухов.

По мнению эксперта, за последнее время ученые наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима. Последнее, по словам Карнаухова, может привести к понижению температуры, что, в свою очередь, приведет к резкому похолоданию в европейской части России на 10, а то и 20 градусов.

«Фактически это будет означать наступление ледникового периода», — объяснил ситуацию ученый.

Фото: pixanay