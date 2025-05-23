Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы

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Пляжи Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае остаются непригодными для использования, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду <...>, пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Результаты проверки пляжей от Новороссийска до российской границы в сторону Сочи, а также в Крыму и Севастополе показали соответствие санитарным нормам, добавила Попова. Вместе с тем, по ее словам, специалисты Роспотребнадзора оставили всю территорию черноморского побережья «как зону особого контроля и мониторинга», чтобы «не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки», пишет РБК.