Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 9 августа, в Самаре ожидается теплая и пасмурная погода. Утром температура составит +20°С, днем воздух прогреется до +24°С, к вечеру немного похолодает до +23°С, а ночью ожидается +18°С. Ветер северо-западный, с порывами до 9 м/с.

В воскресенье, 10 августа, сохранится теплая, пасмурная и дождливая погода. Утром температура будет около +19°С, днем поднимется до +22°С, вечером ожидается +19°С, а ночью похолодает до +16°С. Ветер северо-западный, с порывами до 9 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +33°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Волгограде — там температура достигнет +30°С.

Холоднее всего в эти выходные будет в Новосибирске. Здесь максимальная температура днем составит +19°С. Низкие показатели ожидаются также в Красноярске и Уфе — там температура не поднимется выше +21°С.