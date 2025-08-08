Я нашел ошибку
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла

8 августа 2025 14:05
50
Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 9 августа, в Самаре ожидается теплая и пасмурная погода. Утром температура составит +20°С, днем воздух прогреется до +24°С, к вечеру немного похолодает до +23°С, а ночью ожидается +18°С. Ветер северо-западный, с порывами до 9 м/с.

В воскресенье, 10 августа, сохранится теплая, пасмурная и дождливая погода. Утром температура будет около +19°С, днем поднимется до +22°С, вечером ожидается +19°С, а ночью похолодает до +16°С. Ветер северо-западный, с порывами до 9 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +33°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Волгограде — там температура достигнет +30°С.

Холоднее всего в эти выходные будет в Новосибирске. Здесь максимальная температура днем составит +19°С. Низкие показатели ожидаются также в Красноярске и Уфе — там температура не поднимется выше +21°С.

