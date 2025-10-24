Я нашел ошибку
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды
Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание.Государство
в Самаре спрос на студии в новостройках за год вырос на 56%
Более 220 миллиардов вложили инвесторы в экономику Самарской области за первое полугодие
В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции
VIII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России продолжается!
С начала года почтовые автомобили Самарской области проехали почти 4,8 млн км
Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты
Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды

24 октября 2025 21:50
Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 25 октября, в Самаре ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура составит +4°С, днем поднимется до +7°С, вечером вновь будет +4°С, а ночью понизится до +2°С. Ветер восточный, порывы — до 4 м/с.

В воскресенье, 26 октября, сохранится холодная и пасмурная погода, местами возможен небольшой дождь. Утром температура составит +2°С, днем и вечером будет +7°С, а ночью понизится до +6°С. Ветер восточный, порывы — до 3 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха днем поднимется до +21°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Волгограде. 

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске — здесь температура днем составит всего 5°С. Низкие показатели также ожидаются в Перми и Омске.

