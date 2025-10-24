Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 октября: аналитика Яндекс Погоды

144

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 25 октября, в Самаре ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура составит +4°С, днем поднимется до +7°С, вечером вновь будет +4°С, а ночью понизится до +2°С. Ветер восточный, порывы — до 4 м/с.

В воскресенье, 26 октября, сохранится холодная и пасмурная погода, местами возможен небольшой дождь. Утром температура составит +2°С, днем и вечером будет +7°С, а ночью понизится до +6°С. Ветер восточный, порывы — до 3 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре — здесь температура воздуха днем поднимется до +21°С. Высокие показатели также ожидаются в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске — здесь температура днем составит всего 5°С. Низкие показатели также ожидаются в Перми и Омске.