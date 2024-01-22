Приют для собак, где реализуется программа ОСВВ в Самаре, модернизировали

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Завершен монтаж промышленной вентиляции в карантинном блоке приюта для собак, проходящих программу ОСВВ в Самаре. Грандиозная стройка длилась всю осень и часть зимы. Обновленное помещение рассчитано на содержание около 200 особей. Приютом управляет исполнитель контракта ООО «Добрые Люди» при поддержке ветеринарного центра «ФлагманВет».

Отловленные на улицах Самары собаки до проведения стерилизации и вакцинации размещаются в карантинном блоке приюта в пос. Козелки. Блок расположен внутри ангара, но металлическое строение было мало приспособлено для содержания животных и работы людей – зимой оно продувалось, летом нагревалось на солнце. Руководители «ФлагманВет» Инна Тарасенко и Яна Денисова добились предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры приюта, благодаря чему удалось существенно улучшить условия и создать новые посадочные места для животных.

«Начинка» ангара полностью заменена: все стены и потолок обшиты утеплителем, в оконные проемы установлены двухкамерные стеклопакеты. Строение теперь держит тепло, как термос. В помещении установлена система отопления, радиаторы находятся в каждом вольере первого этажа. Завершен монтаж промышленной вентиляции с подогревом приточного воздуха. В карантинный блок подведено водоснабжение, установлено освещение.

На двух этажах ангара оборудовано 52 вольера, рассчитанных на размещение около 200 особей. Задняя стенка вольеров обшита деревом, установлены новые ограждения. В обновленном карантинном блоке животные находятся в нормативных температурных условиях. Вентиляция защищает их от распространения респираторных инфекций.

Приют в пос. Козелки находился в запущенном состоянии до того, как в апреле 2022 года «ФлагманВет» включился в работу по отлову и стерилизации безнадзорных собак в Самаре. За первый год работы по контракту удалось навести порядок в линиях уличных вольеров и создать новые, обеспечить животных утепленными будками, построить над вольерами крыши. Еще одно важнейшее достижение – руководители «ФлагманВет» смогли добиться обеспечения приюта водой. Модернизация ангара стала новым масштабным шагом в преобразовании инфраструктуры приюта.

«Нам удалось совместно с департаментом ветеринарии Самарской области внести изменения в нормативный акт, который дает возможность приютам, работающим по ОСВВ, получать государственную субсидию на развитие. Теперь в нее можно заложить инфраструктуру. Все остальные подрядчики на территории Самарской области тоже получают такую возможность. Ранее на эту субсидию можно было только создать посадочные места», - заявила Инна Тарасенко.