При федеральной поддержке в Самарской области продолжается ликвидация свалок

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Вопросы рекультивации незаконных мусорных полигонов, сохранения лесов и уникальных водных объектов обсудили на совещании в Правительстве региона под председательством губернатора Дмитрия Азарова.



Как доложил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, в текущем году по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» идет работа по ликвидации четырех несанкционированных свалок. Рекультивация двух полигонов — на финальной стадии. К 30 сентября будет ликвидирована стихийная свалка в районе Костычи Октябрьска, в середине ноября завершится рекультивация земельного участка на улице Расковой в Чапаевске.



Летом при федеральной поддержке регион приступил к ликвидации крупной свалки в Тольятти — напротив главного конвейера АВТОВАЗа.

Помимо этого, в ближайшее время начнется расчистка бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов в районе «АВТОВАЗагрегата». Федеральные средства выделены, госконтракт будет подписан до 1 декабря. Поскольку торги, по словам главы Тольятти Николая Ренца, будут объявлены уже на этой неделе, Дмитрий Азаров поставил задачу ускорить заключение госконтракта.



«У вас есть все основания заключить контракт не до 1 декабря, а до 1 ноября. Николай Альфредович, давайте на это ориентироваться», - подчеркнул губернатор.



Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко доложил Губернатору ситуацию по расчистке нелегального полигона недалеко от поселка Чкалова в Кировском районе. Напомним, свалку в прошлом году обнаружили экоактивисты. Выяснилось, что она не внесена в реестр для ликвидации свалок, расположенных в границах городских округов. Поэтому ни региональные, ни федеральные средства на рекультивацию территории не предусмотрены. Сейчас, как отметил Владимир Василенко, администрация ликвидирует полигон своими силами — уже вывезено 45 тысяч тонн мусора, и работы продолжаются.

Отдельный вопрос — дальнейшее развитие территории. Владимир Василенко пояснил, что свалка находится в лесном массиве, поэтому на этой территории в дальнейшем планируется высадить деревья.

«Город Самара признан одним из самых зеленых в стране. И понятно, что усилия по озеленению города надо сохранять, ваши намерения поддерживаю», - отметил Дмитрий Азаров.



В продолжение темы Алексей Веселов подробно доложил о работе по программе сохранения лесов. В частности, он сообщил о продолжающемся обновлении парка лесопожарной и лесокультурной техники. Так, в октябре планируется приобрести еще 186 единиц противопожарного оборудования.



Министр также сообщил о начале расчистки русла реки Сызранки от донных отложений и камыша. Долгожданный проект получил федеральную поддержку. На его реализацию предусмотрены и средства регионального бюджета.

Фото: департамент информационной политики СО