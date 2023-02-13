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Появились новые данные о замерах толщины льда на Волге в Самарской области

13 февраля 2023 13:36
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Появились новые данные о замерах толщины льда на Волге в Самарской области.

Сведения озвучили представители поисково-спасательной службы области.

— В Самаре около пивзавода толщина льда на первых 200 метрах составляет 27 сантиметров, на фарватере — 32 сантиметра, на правом берегу напротив — 35 сантиметров. Около спуска с улицы Первомайской вода замерзла на 45–50 сантиметров, на фарватере — на 30–35 сантиметров, на правом берегу — на 35–45 сантиметров. В районе Барбошиной Поляны около берега толщина льда — 32 сантиметра, на фарватере — 22 сантиметра, на правом берегу — 25–35 сантиметров, — сообщили в ПСС.

На Красной Глинке у берега Волга замерзла на 32 сантиметра, на фарватере — на 26 сантиметров, на правом берегу — на 29–32 сантиметра. По данным ПСС, в других городах области ситуация с толщиной льда на Волге следующая:

  • район Октябрьска — 35–45 сантиметров;
  • район Сызрани (правый берег) — на фарватере 30–40 сантиметров, у берега — 50–55 сантиметров;
  • район Тольятти (левый берег) — на фарватере 35, у берега — 39 сантиметров;

Около Жигулевска вода не замерзла, пишет 63.ру.

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