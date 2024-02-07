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Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток

7 февраля 2024 09:24
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Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток

 Посольство России в Японии предложило конкретные шаги по спасению косаток, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Посольство предложило конкретные шаги по спасению косаток, японской стороне были направлены конкретные предложения, но ответ от них пока не получен. Сами японцы с просьбой об оказании какой-либо помощи не обращались", - сказал дипломат.

Ранее генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония находится в контакте с Россией из-за косаток, застрявших во льдах районе японского города Раусу на Хоккайдо.

 

Фото: pxhere.com

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