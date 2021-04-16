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Половодье в Самаре в этом году ожидается в пределах нормы

16 апреля 2021 11:30
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Половодье в Самаре в этом году ожидается в пределах нормы

Половодье на Нижней Волге в этом году ожидается в пределах нормы. Об этом говорили 15 апреля на встрече с журналистами в пресс-центре "КП-Самара".

В режиме телемоста встретились Жигулевская и Саратовская гидроэлектростанции, они поделились с журналистами информацией о том, как проходит подготовка к паводку и что ожидают гидроэнергетики от наступившего потепления. На вопросы журналистов и блогеров Самарской и Саратовской областей отвечали директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов, главный инженер Саратовской ГЭС Александр Савкин, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, начальник главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, и начальник ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.
Как отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов, режим работы Куйбышевского гидроузла в период половодья устанавливается, прежде всего, с целью обеспечения специального попуска в нижний бьеф Волгоградского гидроузла в интересах рыбного и сельского хозяйства. В апреле приток воды в Иваньковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское водохранилища ожидается на 20-45% меньше нормы для этого времени года. По предварительным прогнозам активная фаза половодья ожидается в третьей декаде апреля, сообщает Жигулевская ГЭС.

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