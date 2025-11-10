Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с ремонтом Главного Безымянского коллектора.
В Самаре временно изменится схема движения
Матч прошел 10 ноября в столице Башкортостана на «Уфа-Арене».
Хоккейная «Лада» одержала победу над ХК «Салават Юлаев» - 5:3
"При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник".
Минцифры запустило тестовый механизм для защиты от БПЛА через сим-карты
Экспертиза показала, что объект полностью исчерпал эксплуатационный ресурс, а его дальнейшая работа может вызвать загрязнение почвы, воды и воздуха.
Полигон ТКО «Преображенка» в Самарской области перестанет работать с 1 января 2026 года
Пенсионерку арестовали на два месяца.
В московском метро пенсионерка столкнула несовершеннолетнюю девочку на пути 
В числе участников - воспитанники отделения парусного спорта ГАУ СШОР №6 и яхт-клуба «Дружба».
Спортсмены Самарской области стали призерами 34-й «Геленджикской регаты»
9 ноября в числе болельщиков домашний матч «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Самара-Арена» посетили ученики школы № 103.
Иван Носков: «Планируем ввести в систему приглашение школьников на футбол в Самаре»
Эта мера поможет поддержать семьи и повысить доступность различных занятий.
Проезд в транспорте предлагают сделать бесплатным для детей до 14 лет
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Полигон ТКО «Преображенка» в Самарской области перестанет работать с 1 января 2026 года

10 ноября 2025 19:53
173
Экспертиза показала, что объект полностью исчерпал эксплуатационный ресурс, а его дальнейшая работа может вызвать загрязнение почвы, воды и воздуха.

Полигон ТКО «Преображенка» в Самарской области перестанет работать с 1 января 2026 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов. Экспертиза показала, что объект полностью исчерпал эксплуатационный ресурс, а его дальнейшая работа может вызвать загрязнение почвы, воды и воздуха, сообщает sgpress.ru.

Стоимость рекультивации территории оценивается примерно в 8 рублей на каждого жителя региона. Параллельно продолжается создание новой инфраструктуры по обращению с ТКО в области: к концу 2025 года планируется установить 691 контейнерную площадку и более 11 тысяч современных мусоросборников.

С конца ноября обязанности регионального оператора перейдут к АО «Экология», которое сосредоточится на глубокой сортировке и переработке отходов. 

 

Фото:   freepik.com

