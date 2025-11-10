173

Полигон ТКО «Преображенка» в Самарской области перестанет работать с 1 января 2026 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов. Экспертиза показала, что объект полностью исчерпал эксплуатационный ресурс, а его дальнейшая работа может вызвать загрязнение почвы, воды и воздуха, сообщает sgpress.ru.

Стоимость рекультивации территории оценивается примерно в 8 рублей на каждого жителя региона. Параллельно продолжается создание новой инфраструктуры по обращению с ТКО в области: к концу 2025 года планируется установить 691 контейнерную площадку и более 11 тысяч современных мусоросборников.

С конца ноября обязанности регионального оператора перейдут к АО «Экология», которое сосредоточится на глубокой сортировке и переработке отходов.

