подтопление весной ожидается более чем в 25 регионах РФ

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Подтопление близлежащих к рекам населенных пунктов, связанное с весенним половодьем, прогнозируется более чем в 25 российских регионах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Высокая вероятность затоплений, связанная с весенним половодьем, прогнозируется в населенных пунктах в пойме реки Большой Черемшан Ульяновской области, на реках Лугань и Нагольная в ЛНР, в пойме реки Тобол в Курганской области, в поймах рек Тура и Ница в Свердловской области, в поймах рек Кама, Коса, Лолог, Вишера, Яйва, Иньва, Чусовая в Пермском крае, в поймах рек Самара и Большой Кинель в Оренбургской области, в бассейне реки Ишим из-за влияния сбросов Сергеевским водохранилищем в Тюменской области", - рассказали в Гидрометцентре.

Подтопления возможны в Ленинградской, Тверской, Калининградской, Самарской областях, Башкортостане, Хабаровском крае, Приморье, на Камчатке, Чукотке и Сахалине, добавили в Гидрометцентре.