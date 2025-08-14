Я нашел ошибку
Главные новости:
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Осень 2025 года в Самаре может стать самой тёплой за последние 30 лет

14 августа 2025 13:40
155
Осень 2025 года в Самаре может стать самой тёплой за последние 30 лет

Метеорологи Яндекс Погоды прогнозируют, что осень 2025 года будет теплее обычного во многих регионах России, при этом некоторые города могут побить температурные рекорды. 

Также сервис изучил, какой будет осень-2025 в мегаполисах России.

Осень 2025 года в Самаре может стать самой тёплой за последние 30 лет. Вероятно, ноябрь окажется самым жарким за последнее десятилетие, а сентябрь и октябрь — самыми тёплыми за последние 5 лет. Сентябрь ожидается заметно теплее нормы и средних значений последних лет, почти на уровне прошлого года. Октябрь будет значительно теплее нормы последних 30, 10 и 5 лет, а также теплее, чем в 2024 году. Ноябрь также станет очень тёплым, с превышением климатической нормы и средних показателей последних лет.

По осадкам сезон в целом будет в пределах климатической нормы и средних значений за последние 5–10 лет, но существенно влажнее прошлогодней засушливой осени. В сентябре ожидается возвращение к норме: около 50 мм осадков, что минимум в 25 раз больше, чем в сухом сентябре 2024 года (менее 2 мм). Октябрь будет немного более влажным, чем в среднем, и дождливее прошлого года. Ноябрь — в пределах нормы, но также заметно влажнее, чем год назад. 

Первый снег в Самаре, скорее всего, выпадет ближе к концу ноября или в начале декабря, а менять шины стоит в ноябре.

Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
Весь список