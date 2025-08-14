155

Метеорологи Яндекс Погоды прогнозируют, что осень 2025 года будет теплее обычного во многих регионах России, при этом некоторые города могут побить температурные рекорды.

Также сервис изучил, какой будет осень-2025 в мегаполисах России.

Осень 2025 года в Самаре может стать самой тёплой за последние 30 лет. Вероятно, ноябрь окажется самым жарким за последнее десятилетие, а сентябрь и октябрь — самыми тёплыми за последние 5 лет. Сентябрь ожидается заметно теплее нормы и средних значений последних лет, почти на уровне прошлого года. Октябрь будет значительно теплее нормы последних 30, 10 и 5 лет, а также теплее, чем в 2024 году. Ноябрь также станет очень тёплым, с превышением климатической нормы и средних показателей последних лет.

По осадкам сезон в целом будет в пределах климатической нормы и средних значений за последние 5–10 лет, но существенно влажнее прошлогодней засушливой осени. В сентябре ожидается возвращение к норме: около 50 мм осадков, что минимум в 25 раз больше, чем в сухом сентябре 2024 года (менее 2 мм). Октябрь будет немного более влажным, чем в среднем, и дождливее прошлого года. Ноябрь — в пределах нормы, но также заметно влажнее, чем год назад.

Первый снег в Самаре, скорее всего, выпадет ближе к концу ноября или в начале декабря, а менять шины стоит в ноябре.