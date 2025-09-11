Около 5 кубометров мусора вывезли из лесопарка им. 60-летия Советской власти в Самаре

145

В Самаре в рамках добровольческой акции «Самарские эковыходные», организованной АНО «Экокультура и технологии» и Благотворительным фондом «Личное участие» при поддержке департамента городского хозяйства и экологии, около 40 инициативных жителей навели чистоту в лесопарке им. 60-летия Советской власти – на территориях, примыкающих к улице Ташкентской и Московскому шоссе.



«Чистота города – это наше общее дело, и такие экологические акции из раза в раз это подтверждают. Со своей стороны профильный городской департамент предоставляет волонтерам перчатки, мешки для сбора мусора, инвентарь и вывозит собранные отходы на полигон, – рассказал заместитель главы города Самара Евгений Владимирский. – Прошу горожан, выбирающих для отдыха этот лесопарк и другие общественные пространства Самары, ценить труд волонтеров и сотрудников предприятий благоустройства, не бросать мусор в кусты, на дорожки и у входных групп, а автопокрышки сдавать на переработку».



Всего с территории собрано и вывезено порядка 5 кубометров мусора – банок, пластиковых бутылок, стеклянной тары, полиэтиленовых и бумажных пакетов, а также автомобильных шин.



«Серия субботников и воскресников продолжалась все лето, в том числе на берегах Волги и «за Волгой», где в течение восьми недель у нас стоял волонтерский лагерь. Пока погода позволяет, сообща будем устраивать уборку в городе, совмещая ее, как и ранее, с интересными досуговыми программами. Например, в этот раз в лесопарке имени 60-летия Советской власти провели квиз и экологический мастер-класс по изготовлению брелоков из старой джинсовой одежды», – рассказал руководитель АНО «ЭКИТ», лектор и эколог Сергей Денисов.



Отметим, что по поручению главы города Самара Ивана Носкова проектировщиками доработан проект благоустройства лесопарка им. 60-летия Советской власти, который был предложен инициативной группой и предусматривает создание экопарка с сохранением существующей зеленой территории. Планируется, что проект примет участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2027 год.



Следующий экосубботник в Самаре волонтеры проведут 27 сентября, локация будет определена совместно с профильным городским департаментом. Желающие присоединиться могут отслеживать актуальную информацию в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/anoekit, а также в телеграм-канале «Самара ЭкоЛогическая» https://t.me/s/EcoSamara.