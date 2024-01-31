Обновлённый том Красной книги России «Растения и грибы» готовится к изданию в 2024 году

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Учёные приступили к одному из ключевых этапов работы над изданием Красной книги России «Растения и грибы» - к сбору и обработке материалов для написания очерков и подбору рисунков и карт. Выпуск издания запланирован до конца 2024 года.

«Мы продолжаем работу над обновлением Красной книги России. В 2021 году совместно с научным сообществом был выпущен том «Животные», в этом году готовится к изданию том «Растения и грибы». В последний раз списки уязвимых растений и грибов обновлялись в 2008 году. После переоценки видов, учёные из прежнего перечня краснокнижных растений исключили 65 видов растений и грибов, так как угроз исчезновения не выявили. Всего новое издание будет содержать информацию о 741 объекте растительного мира», – сказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Обновлённый перечень растений и грибов утверждён приказом Минприроды России. Среди растений, которые утратили статус краснокнижных - подснежник кавказский, лук гунибский, щитолистник ветвецветковый, полынь топяная, кладохета чистейшая и другие.

«Виды из списка Красной книги 2008 года были исключены по разным причинам. Например, зафиксировано более широкое распространение или обнаружены новые точки произрастания. Или виды живут на малопригодных для использования биотопах, их выживанию ничего не угрожает. Есть виды, которые стали осваивать антропогенные местообитания, где довольно хорошо приживаются», - рассказала руководитель лаборатории Красной книги России ФГБУ «ВНИИ Экология» Анна Белоусова.

Из перечня краснокнижных растений исключена диоскорея ниппонская - многолетняя двудомная лиана длиной до пяти метров. Растение охраняется в заповедниках и национальных парках Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровского и Приморского краёв. Учёные отмечают стабильную численность, угроз для вида не выявлены.

Статус краснокнижного утратил ревень алтайский. Наиболее широко распространён в Республике Алтай. В последние годы растение перестали изготовлять в промышленных масштабах, а для собственного удобства жители региона выращивают ревень на приусадебных участках. Растение продолжает находиться в региональной Красной книге и учёные считают, что принимаемые для его охраны меры достаточны.

Сегодня лук гунибский встречается почти во всех районах среднегорного известнякового Дагестана. Поэтому его также исключили из списка краснокнижных. В пределах ареала вид встречается часто, а за его пределами учёными выявлено более 50 мест. У вида стабильная численность, практически не подвергается антропогенному воздействию.

Работа над изданием Красной книги России продолжится в течение всего 2024 года. В ней примут участие более полусотни специалистов.

«На ближайшей редакционной коллегии утвердят правила к очеркам, рисункам и картам. При этом авторы уже собирают и обрабатывают материалы для видов, опираясь на современные исследования и материалы региональных Красных книг», - сказал директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Даниил Путятин.

Работа над очерками займёт не менее полугода.

«Затем к делу приступят редакторы разделов и члены главной редакционной коллегии. Изображения будут строго принимать специалисты, поскольку самое главное не в красоте, а в точном представлении всех определённых признаков вида», - добавила Анна Белоусова.

После редакции очерки, изображения и карты передадут для создания электронной версии Красной книги России и дальнейшего тиражирования.

Напомним, в 2021 году вышло обновлённое издание Красной книги России «Животные». Над изданием работали более 200 российских учёных, которые описали 443 объекта животного мира (на уровне вида, подвида, популяции), из них 29 новых таксонов птиц и 14 млекопитающих.

Пресс-служба Минприроды России