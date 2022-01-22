Ночью в Самарской области сохранится сильный снег, метель

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 23 января местами по западной половине области сохранится сильный снег, метель при видимости 500-1000 метров, порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с. На дорогах снежные заносы.

Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде, метели:

По возможности воздержитесь от поездок.

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».