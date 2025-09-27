164

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимостью 500 м и менее. В ночные часы 28 и 29 сентября местами, 30 сентября в большинстве районов Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -5 С.

МЧС России напоминает:

- не допускай переохлаждения, одевайся теплее;

- будь внимательнее и осторожней на дорогах;

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.