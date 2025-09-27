По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимостью 500 м и менее. В ночные часы 28 и 29 сентября местами, 30 сентября в большинстве районов Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -5 С.
МЧС России напоминает:
- не допускай переохлаждения, одевайся теплее;
- будь внимательнее и осторожней на дорогах;
- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.