Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
В Самарском регионе подходит к концу III сезон областной акции #САМАРАЧИТАЙ
В Самарской области могут построить два новых завода
В Госдуме предупредили родителей о новом подростковом тренде "разбиватель черепа"
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
25 октября 2025 16:44
56
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получены консультации: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 м и менее».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025, 10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
В ходе деловой программы участники обсудили самые актуальные вопросы для всех городов. Общество
199
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025, 17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
 Следующий прямой эфир в социальной сети ВКонтакте проведет глава Октябрьского района Сергей Радько 31 октября. Общество
355
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025, 12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
В 2025 году деловая программа мероприятия структурирована вокруг четырех ключевых треков. Спорт
390

Весь список