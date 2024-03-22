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Ночью и утром 23 марта в Самарской области и в Самаре ожидается туман

22 марта 2024 15:14
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 23 марта местами в Самарской области и в Самаре ожидается туман при видимости 500 м и менее, с сохранением утром.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

Будьте внимательны и осторожны!

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара Экология

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