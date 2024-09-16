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Ночью 18 и 19 сентября местами в регионе ожидаются заморозки 0, -3С

16 сентября 2024 21:19
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ночные часы 18 и 19 сентября местами в Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 0, -3С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Погода Самара

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