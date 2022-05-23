Набережные Самары готовы к пляжному сезону

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21 мая крупнейшие города Поволжья отпраздновали «День Волги». Масштабный экофестиваль прошел и в Самаре на пляже на ул. Советской Армии. Почти 500 неравнодушных горожан и волонтеров приняли участие в экологическом марафоне национального проекта «Экология» и расчистили берега родной реки.

Главными площадками празднования Дня Волги в этом году стали 4 города: крупнейшие акции прошли в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде. В каждом из городов состоялись экофестивали, участники которых не только освободили берега великой реки от мусора и подготовили их к пляжному сезону, но и смогли узнать интересные факты об экологии, поучаствовать в розыгрыше экопризов и насладиться живой музыкой. К экомарафону присоединились и другие города Поволжья: уборки прошли на 200 участках берега Волги.

Организатором акции второй год подряд выступила АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России и добровольческой акции «Вода России». К организации масштабного мероприятия подошли экологично: все материалы, использованные для проведения акции, будут отправлены на переработку или использованы повторно в следующем году.

Несмотря на субботнее утро, желающих привести в порядок берега родной реки оказалось немало. По предварительным подсчетам, в Самаре к акции присоединилось 490 человек, силами которых было собрано 3 КАМАЗа мусора.

В мероприятиях «Дня Волги» принял участие руководитель управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Андрей Ардаков. «Самарская область – уникальный регион. Здесь, кроме крупного промышленного потенциала, сосредоточена масса природных объектов. Думаю, каждый из нас горд тем, что может прикоснуться к этому величию русской природы. Участие вместе с другими городами в акции, организованной АНО «Национальные приоритеты», это большая честь для нашего региона. Мы можем показать, насколько мы любим свою природу», – отметил Андрей Ардаков.

О том, как регулярно помогать природе вместе с национальным проектом «Экология» рассказала Дарья Дорофеева, менеджер проектов АНО «Национальные приоритеты»: «Самара уже во второй раз принимает у себя нашу Акцию «День Волги», которая проходит в поддержку национального проекта «Экология». Одно из ключевых посланий, которое мы транслируем – «Экология начинается с тебя». Национальный проект реализует очень много поддерживающих акций, о которых можно узнать, к которым можно присоединиться на нашем сайте национальныепроекты.рф».

В мероприятиях в Самаре также приняли участие представители движения «Эка» и одной из крупнейших некоммерческих организаций в России – Ассоциации волонтерских центров. Экологическую инициативу поддержал и крупный бизнес. Генеральными партнерами акции стали ПАО «Сбербанк», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (ASE), сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), ПАО «Газпром» и АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Сбербанк поддержал акцию в 15 городах России: «Разработка и поддержка зелёных проектов — часть ESG-стратегии Сбера. Охрана водных ресурсов, качества воды и водных экосистем — один из приоритетов экологической политики страны, и Сбер, безусловно, не мог остаться в стороне при решении этой проблемы. Поэтому, как и в прошлом году, совместно с волонтёрами и фондом «Без рек как без рук» мы участвуем в акции «Дань Волге в День Волги». Этот проект имеет не только научно-практическое, но и просветительское, образовательное значение. Его цель — обратить внимание россиян на состояние водоёмов и в целом на важность заботы об окружающей среде», - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

К экомарафону присоединились и другие города Поволжья: уборки прошли на 200 участках берега Волги в 15 поволжских городах. Всего в акции «День Волги» приняли участие более 3 000 человек. Их силами было собрано и вывезено на утилизацию более 280 кубометров мусора, это более 40 груженых КАМАЗов.

Помимо традиционных пластиковых отходов, которые чаще всего остаются после отдыха на берегу (бутылок, стаканчиков и пакетов), участников генеральной уборки ждали и довольно курьезные находки. В Казани, например, были обнаружены два мужских ботинка, мангал, свитер и ковёр, а в Самаре – одна женская туфля, удочка и крышка от кастрюли.

Для участников «Дня Волги» была организована насыщенная развлекательная программа: фотозона, живая музыка, викторины и розыгрыши памятных экопризов. За участие в активностях и, конечно, за уборку берега участники получали баллы, которые обменивали на памятные экосувениры. Так, многие получили на память о Дне Волги стикерпаки, поясные сумки, футболки и др.

Не остались без внимания дети и молодёжь – для них на протяжении всего дня работали интерактивные площадки. Их посетители смогли глубже погрузиться в тему экологии и сохранения природных ресурсов, больше узнать о негативных последствиях загрязнения рек, а также научиться правилам сортировки отходов.

Федеральным информационным партнером экомарафона стала медиагруппа «Комсомольская правда». Представители медиагруппы рассказали об учрежденной изданием премии «Экоинициатива» и призвали к участию в ней. «Газета «Комсомольская правда» давно пишет о проблемах бережного отношения к природе. Люди постарше помнят Василия Пескова, журналиста издания, который эту тему поднимал регулярно еще с 60-х годов. Тогда это еще не было мейнстримом. Помня эти традиции, с прошлого года «Комсомольская правда» учредила премию «Экоинициатива». В ней могут принять участие все – предприятия, отдельные люди, НКО, руководители ведомств и сами ведомства, и получить заслуженную премию в конце года. Так что принимайте участие, тем более что оно абсолютно бесплатное», – призвала собравшихся Редактор «Комсомольская правда-Самара» Ольга Афанасьева.

Фото: организаторы акции