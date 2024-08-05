На Земле началась магнитная буря уровня G3

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Магнитная буря на Земле уровня G3 (сильно) началась на Земле.

Об этом, как информирует ТАСС, заявили в Институте прикладной геофизики.

«G3 (Kp = 6,67) уже фиксируется в течение шести часов», — отметили в учреждении.

Ранее соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet) Сергей Чудаков подчеркнул в беседе с RT, что в период магнитных бурь и погодных изменений важно больше отдыхать.

Также доцент Медицинского института непрерывного образования Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева предупредила в беседе с RT о трудностях с засыпанием в период магнитных бурь.