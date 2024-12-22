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На Кубани 11 дельфинов нашли мертвыми после разлива мазута при крушении танкеров

22 декабря 2024 18:24
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Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров.

Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщила РИА Новости директор научно-экологического центра "Дельфа" Татьяна Белей.

"Шесть на берегу. Два в воде - это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - сказала собеседник агентства.

В среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Судя по опубликованным кадрам, животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. Еще одно тело азовки в мазуте было обнаружено позже в Азовском море.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

 

Фото:  pxhere.com

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