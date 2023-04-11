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МЧС СО: за минувшие сутки ликвидировано 69 природных возгораний

11 апреля 2023 22:21
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Наибольшее количество пожаров произошло в Кинель-Черкасском районе, зарегистрировано 12 пожаров. Наибольшая общая площадь в 2 га от 3 пожаров фиксируется в Волжском районе.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 12 по 16 апреля местами по Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов (4-й класс). Объявлен желтый уровень опасности! При 4 классе пожароопасности действует запрет на посещение лесов, возрастает риск природных пожаров.

В настоящее время в регионе пожарные задействованы на ликвидации 9 природных пожаров. За минувшие сутки ликвидировано 69 природных возгораний. Их общая площадь составила около 4 га.

Наибольшее количество пожаров произошло в Кинель-Черкасском районе, зарегистрировано 12 пожаров. Наибольшая общая площадь в 2 га от 3 пожаров фиксируется в Волжском районе.

По оперативным данным с начала 2023 года произошло 533 природных пожара на общей площади более 27 га.

С начала 2023 года зарегистрировано 249 термических точек, из них которых 166 подтверждены.

В лесах Самарской области произошло 2 пожара, на общей площади более 8 Га, всего с начала года зарегистрировано 12 низовых лесных пожара. Общая их площадь составила более 15 га.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы стали очевидцем природного пожара обязательно сообщите о нем по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(846) 231-00-63 и в пожарно-спасательную службу по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101» (все операторы сотовой связи).

В регионе действует особый противопожарный режим, разведение открытого огня запрещено!

 

Фото:   ГУ МЧС СО

  

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