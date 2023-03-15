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МЧС СО: о паводкoвой обстановке в регионе

15 марта 2023 20:32
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В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяется беспилотная авиация.

По состоянию на 15 марта на территории 12 муниципальных образований Самарской области (м.р. Безенчукский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский, м.р. Приволжский, м.р. Ставропольский, м.р. Сызранский, м.р. Кинельский, м.р. Хворостянский) подтоплено 6 низководных мостов, 45 жилых домов, 278 приусадебных участков и 3 участка автомобильных дорог.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча подтоплены 6 низководных мостов в н.п. Мосты м.р. Пестравский, н.п. Полудни м.р. Кинель-Черкасский, н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий, м.р Красноярский. н.п. Малиновый Куст, м.р. Красноярский н.п. Кириллинский, м.р. Большеглушицкий н.п. Константиновка.

Низководный мост в районе н.п. Мосты м.р. Пестравский. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути через н.п. Тяглое Озеро - н.п. Ломовка (20 км). Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Полудни м.р. Кинель-Черкасский. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, объездных путей нет, имеется перекидной пешеходный мост.

Низководный мост в районе н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий. Жизнедеятельность населения не нарушена, т.к. жилые дома в зону подтопления не попадают, имеется объездной путь протяженностью 27 километров. Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Малиновый куст м.р. Красноярский. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути (до н.п. Малиновый куст – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр – 23 км). Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Кириллинский м.р. Красноярский. Имеются объездные пути (н.п. Кириллинский-н.п. Малая Каменка-н.п. Кочкари-н.п. Угловой-н.п. Красный Яр, 27 км). Жилые дома и придомовые территории в зону подтопления не попадают, транспортное сообщение не нарушено.

Низководный мост в районе н.п. Константиновка м.р. Большеглушицкий. Жилые дома и придомовые территории в зону подтопления не попадают, транспортное сообщение не нарушено. Объездной путь отсутствует. Переправа осуществляется с помощью лодок.

В результате обильного снеготаяния подтоплены 3 участка автомобильных дорог:

участок автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на 44 км в районе СНТ «Нефтяник» м.р. Волжский Самарской области. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

участок автомобильной дороги по ул. Овражная в м.р. Сызранский, с.п. Волжское, н.п. Разбросной.

участок автомобильной дороги в н.п. Новая Рачейка м.р. Сызранский.

Подтоплены 45 домов.

м.р. Ставропольский – 7 жилых домов (н.п. Выселки - 2 дома, н.п. Мусорка - 1 жилой дом, н.п. Ташелка – 2 жилых дома, н.п. Ягодное – 1 дом, н.п. Верхние Белозерки – 1 дом).

м.р. Сызранский – 5 жилых домов (н.п. Новый Ризадей – 4 жилых дома, н.п. Варламово –1 жилой дом).

м.р. Безенчукский – 3 жилых дома (н.п. Безенчук – 3 жилых дома).

м.р. Красноармейский – 4 жилых дома (н.п. Красноармейское – 2 жилых дома, н.п. Любицкий – 2 жилых дома).

м.р. Волжский – 26 жилых домов (н.п. Черноречье – 4 жилых дома, н.п. Смышляевка – 1 жилой дом, н.п. Воскресенка – 1 жилой дом, н.п. Лопатино – 16 жилых домов, н.п. Власть Труда – 2 жилых дома, н.п. Черновский – 1 жилой дом, н.п. Дубовый Умет – 1 жилой дом).

Подтоплено 278 приусадебных участков:

м.р. Ставропольский – 116 приусадебных участков (н.п. Русская Борковка – 8 приусадебных участков, н.п. Нижнее Санчелеево – 6 приусадебных участков, н.п. Тимофеевка – 11 приусадебных участков, н.п. Выселки – 23 приусадебных участка, н.п. Мусорка – 1 приусадебный участок, н.п. Подстепки – 23 приусадебных участка, н.п. Приморский – 4 приусадебных участка, н.п. Ташелка – 16 приусадебных участков, н.п. Ягодное – 19 приусадебных участков, н.п. Верхние Белозерки – 5 приусадебных участков).

м.р. Сызранский – 7 приусадебных участков (н.п. Новый Ризадей – 6 приусадебных участков, н.п. Варламово –1 приусадебный участок).

м.р. Безенчукский – 3 приусадебных участка (н.п. Безенчук – 3 приусадебных участка).

м.р. Красноярский – 10 приусадебных участков (н.п. Красный Яр – 8 приусадебных участков, н.п. Нижняя Солонцовка – 2 приусадебных участка).

м.р. Красноармейский – 29 приусадебных участков (н.п. Красноармейское – 14 приусадебных участков, н.п. Любицкий – 15 приусадебных участков).

м.р. Шигонский – 8 приусадебных участков (н.п. Шигоны – 4 приусадебных участка, н.п. Пионерский – 1 приусадебный участок, н.п. Байдеряково – 1 приусадебный участок, н.п. Кушниково – 1 приусадебный участок, н.п. Усолье – 1 приусадебный участок).

м.р. Пестравский – 3 приусадебных участка (н.п. Михаило-Овсянка – 3 приусадебных участка).

м.р. Приволжский – 15 приусадебных участков (н.п. Приволжье – 9 приусадебных участков, н.п. Обшаровка – 1 приусадебный участок, н.п. Тростянка – 1 приусадебный участок, н.п. Ильмень – 2 приусадебных участка, н.п. Гаркино – 1 приусадебный участок, н.п. Бестужевка – 1 приусадебный участок).

м.р. Волжский – 74 приусадебных участка (н.п. Черноречье – 20 приусадебных участков, н.п. Лопатино – 16 приусадебных участков, н.п. Власть Труда – 9 приусадебных участков, н.п. Воскресенка – 7 приусадебных участков, н.п. Черновский – 7 приусадебных участков, н.п. Дубовый Умет- 4 приусадебных участка, н.п. Смышляевка – 9 приусадебных участков, н.п. Сухая Вязовка - 2 приусадебных участка).

м.р. Хворостянский – 19 приусадебных участков (н.п. Новокуровка – 19 приусадебных участков).

м.р. Кинельский – 2 приусадебных участка (н.п. Бобровка – 2 приусадебных участка).

Паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяется беспилотная авиация, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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