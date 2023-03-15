МЧС СО: о паводкoвой обстановке в регионе

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По состоянию на 15 марта на территории 12 муниципальных образований Самарской области (м.р. Безенчукский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский, м.р. Приволжский, м.р. Ставропольский, м.р. Сызранский, м.р. Кинельский, м.р. Хворостянский) подтоплено 6 низководных мостов, 45 жилых домов, 278 приусадебных участков и 3 участка автомобильных дорог.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча подтоплены 6 низководных мостов в н.п. Мосты м.р. Пестравский, н.п. Полудни м.р. Кинель-Черкасский, н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий, м.р Красноярский. н.п. Малиновый Куст, м.р. Красноярский н.п. Кириллинский, м.р. Большеглушицкий н.п. Константиновка.

Низководный мост в районе н.п. Мосты м.р. Пестравский. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути через н.п. Тяглое Озеро - н.п. Ломовка (20 км). Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Полудни м.р. Кинель-Черкасский. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, объездных путей нет, имеется перекидной пешеходный мост.

Низководный мост в районе н.п. Березовка м.р. Большеглушицкий. Жизнедеятельность населения не нарушена, т.к. жилые дома в зону подтопления не попадают, имеется объездной путь протяженностью 27 километров. Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Малиновый куст м.р. Красноярский. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, имеются объездные пути (до н.п. Малиновый куст – н.п. Малая Каменка – н.п. Кочкари – н.п. Угловой – н.п. Красный Яр – 23 км). Эвакуация населения не требуется.

Низководный мост в районе н.п. Кириллинский м.р. Красноярский. Имеются объездные пути (н.п. Кириллинский-н.п. Малая Каменка-н.п. Кочкари-н.п. Угловой-н.п. Красный Яр, 27 км). Жилые дома и придомовые территории в зону подтопления не попадают, транспортное сообщение не нарушено.

Низководный мост в районе н.п. Константиновка м.р. Большеглушицкий. Жилые дома и придомовые территории в зону подтопления не попадают, транспортное сообщение не нарушено. Объездной путь отсутствует. Переправа осуществляется с помощью лодок.

В результате обильного снеготаяния подтоплены 3 участка автомобильных дорог:

участок автомобильной дороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на 44 км в районе СНТ «Нефтяник» м.р. Волжский Самарской области. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

участок автомобильной дороги по ул. Овражная в м.р. Сызранский, с.п. Волжское, н.п. Разбросной.

участок автомобильной дороги в н.п. Новая Рачейка м.р. Сызранский.

Подтоплены 45 домов.

м.р. Ставропольский – 7 жилых домов (н.п. Выселки - 2 дома, н.п. Мусорка - 1 жилой дом, н.п. Ташелка – 2 жилых дома, н.п. Ягодное – 1 дом, н.п. Верхние Белозерки – 1 дом).

м.р. Сызранский – 5 жилых домов (н.п. Новый Ризадей – 4 жилых дома, н.п. Варламово –1 жилой дом).

м.р. Безенчукский – 3 жилых дома (н.п. Безенчук – 3 жилых дома).

м.р. Красноармейский – 4 жилых дома (н.п. Красноармейское – 2 жилых дома, н.п. Любицкий – 2 жилых дома).

м.р. Волжский – 26 жилых домов (н.п. Черноречье – 4 жилых дома, н.п. Смышляевка – 1 жилой дом, н.п. Воскресенка – 1 жилой дом, н.п. Лопатино – 16 жилых домов, н.п. Власть Труда – 2 жилых дома, н.п. Черновский – 1 жилой дом, н.п. Дубовый Умет – 1 жилой дом).

Подтоплено 278 приусадебных участков:

м.р. Ставропольский – 116 приусадебных участков (н.п. Русская Борковка – 8 приусадебных участков, н.п. Нижнее Санчелеево – 6 приусадебных участков, н.п. Тимофеевка – 11 приусадебных участков, н.п. Выселки – 23 приусадебных участка, н.п. Мусорка – 1 приусадебный участок, н.п. Подстепки – 23 приусадебных участка, н.п. Приморский – 4 приусадебных участка, н.п. Ташелка – 16 приусадебных участков, н.п. Ягодное – 19 приусадебных участков, н.п. Верхние Белозерки – 5 приусадебных участков).

м.р. Сызранский – 7 приусадебных участков (н.п. Новый Ризадей – 6 приусадебных участков, н.п. Варламово –1 приусадебный участок).

м.р. Безенчукский – 3 приусадебных участка (н.п. Безенчук – 3 приусадебных участка).

м.р. Красноярский – 10 приусадебных участков (н.п. Красный Яр – 8 приусадебных участков, н.п. Нижняя Солонцовка – 2 приусадебных участка).

м.р. Красноармейский – 29 приусадебных участков (н.п. Красноармейское – 14 приусадебных участков, н.п. Любицкий – 15 приусадебных участков).

м.р. Шигонский – 8 приусадебных участков (н.п. Шигоны – 4 приусадебных участка, н.п. Пионерский – 1 приусадебный участок, н.п. Байдеряково – 1 приусадебный участок, н.п. Кушниково – 1 приусадебный участок, н.п. Усолье – 1 приусадебный участок).

м.р. Пестравский – 3 приусадебных участка (н.п. Михаило-Овсянка – 3 приусадебных участка).

м.р. Приволжский – 15 приусадебных участков (н.п. Приволжье – 9 приусадебных участков, н.п. Обшаровка – 1 приусадебный участок, н.п. Тростянка – 1 приусадебный участок, н.п. Ильмень – 2 приусадебных участка, н.п. Гаркино – 1 приусадебный участок, н.п. Бестужевка – 1 приусадебный участок).

м.р. Волжский – 74 приусадебных участка (н.п. Черноречье – 20 приусадебных участков, н.п. Лопатино – 16 приусадебных участков, н.п. Власть Труда – 9 приусадебных участков, н.п. Воскресенка – 7 приусадебных участков, н.п. Черновский – 7 приусадебных участков, н.п. Дубовый Умет- 4 приусадебных участка, н.п. Смышляевка – 9 приусадебных участков, н.п. Сухая Вязовка - 2 приусадебных участка).

м.р. Хворостянский – 19 приусадебных участков (н.п. Новокуровка – 19 приусадебных участков).

м.р. Кинельский – 2 приусадебных участка (н.п. Бобровка – 2 приусадебных участка).

Паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяется беспилотная авиация, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО